Россияне назвали самые скучные профессии

Опрошенные не хотят трудиться в должности охранника и бухгалтера из-за скучности занятий.

Superjob узнали у россиян, какие профессии они считают наиболее скучными. Около 8% опрошенных заявили, что любая работа скучна, когда неинтересна и нелюбима

Около 5% сочли, что самой скучной можно считать профессию продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Офисных сотрудников и библиотекарей считают скучными только 3% опрошенных

Мужчины чаще отмечают скучность работы охранником. У женщин в антирейтинге лидирует профессия бухгалтер. Около 2% полагают, что скуку навевает сидячая работа.

Отметим, что за шесть лет мнение россиян по данному вопросу практически не изменилось. В 2013 году в подобном исследовании на первую строчку антирейтинга также вышли должности охранника и бухгалтера.

Ранее Piter.tv писал о том, что стала известна цена бюджетного смартфона от Apple.

Видео: YouTube/CareerOneStop