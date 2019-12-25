Каждый пятый сотрудник промышленного сектора хотел бы получать пенсию в сумме от 30 до 40 тысяч рублей.

Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни. Опрос представителей различных профессий проводил сервис "Работа.ру" негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, пишет РБК.

Некоторые респонденты хотели бы получать пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% IT-специалистов, 20% строителей и 22% финансистов. Водители, медики, работники общепита и учителя ответили, что им было бы комфортно с пенсией в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Каждый пятый сотрудник промышленного сектора хотел бы получать пенсию в сумме от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году.

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