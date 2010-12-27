Большинство считает приемлемой зарплату от 50 тысяч рублей.

Россияне назвали размер справедливой зарплаты. Около 35% считают, что работающий человек должен получать выше 50 тысяч рублей. Почти 31% будут довольны доходами на сумму в 40-50 тысяч рублей Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование Общественной палаты "Социального неравенства в современном обществе и путей его преодоления".

Чаще всего россияне сталкиваются с неравенством и несправедливостью, связанной с разницей в доходах. Об этом заявили 60% опрошенного населения. Для 49% такая ситуация сказывается на доступе к медицине, 38% - упомянули территориальное неравенство. Невозможность обеспечить личную безопасность отметили 13%, экологическую - 11%. Культурных благ недостает 8% населения.

Большинство рассчитывает на снижение неравенства благодаря дополнительных усилий со стороны государства. Еще 91% отметили необходимость снижения "демонстративного потребления", 80% - за социальную ответственность бизнеса.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат.

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