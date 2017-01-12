Петербург попал в список городов, где россияне хотели бы жить на пенсии

В тройке лидеров также оказались Москва и Сочи.

Специалисты сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ" составили список городов, в которых россияне хотели бы жить на пенсии. Результаты опубликованы в РБК.

Рейтинг возглавила Москва. Согласно полученным данным, столицу выбрали 16% опрошенных. Далее следует Петербург, за который проголосовали 15% жителей страны, и Сочи – 12%.

В пятерку лидеров также попали Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Почти половина опрошенных заявила, что хочет жить в выбранных городах на собственные накопления. При этом 34% россиян потратят на это пенсию от государства. 18% – намерены продать жилье в родном городе для переезда, а 15% – планируют обеспечить себя за счет бизнеса.

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Фото: pexels.com