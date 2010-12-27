Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тысяч рублей. Тогда 60% опрошенных будут чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агрегатор по поиску работы Superjob. В исследовании участвовало 2,5 тысячи респондентов со всей страны.
Мужчинам нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: по 181 и 138 тысяч. Молодежи до 24 лет достаточно будет зарабатывать по 118 тысяч рублей.
Больше всего денег желают москвичи: ежемесячно они хотят получать по 212 тысяч рублей. В ТОП-3 также вошли Владивосток и Ростов-на-Дону.
Наименьшие требования к зарплате у жителей Липецка, Кирова и Оренбурга.В этих городам стремятся получать по 124, 120 и 115 тысяч рублей соответственно.
Ранее Piter.tv писал о том, что почти половина петербуржцев не работает по специальности.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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