Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Среднестатистическому россиянину достаточно будет получать по 161 тысячи рублей каждый месяц.

Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тысяч рублей. Тогда 60% опрошенных будут чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агрегатор по поиску работы Superjob. В исследовании участвовало 2,5 тысячи респондентов со всей страны.

Мужчинам нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: по 181 и 138 тысяч. Молодежи до 24 лет достаточно будет зарабатывать по 118 тысяч рублей.

Больше всего денег желают москвичи: ежемесячно они хотят получать по 212 тысяч рублей. В ТОП-3 также вошли Владивосток и Ростов-на-Дону.

Наименьшие требования к зарплате у жителей Липецка, Кирова и Оренбурга.В этих городам стремятся получать по 124, 120 и 115 тысяч рублей соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что почти половина петербуржцев не работает по специальности.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

