Опрос: почти половина петербуржцев не работает по специальности

Большинство людей с высшим образованием уходят в сферу продаж и административного персонала.

Почти половина жителей Петербурга (46 %) не работает по специальности. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов Head Hunter.

Выяснилось, что лишь каждый четвертый придерживается ранее выбранного в вузе направления, 29 % респондентов заняты в смежных областях. Большинство тех, кто получил высшее образование и не работает по профессии, трудится в сфере продаж и административного персонала.

Среди участников опроса 60 % заявили, что имеют высшее образование, 14 % - находятся в процессе получения специальности, 13 % - намерены поступать в вуз в будущем, еще 13 % - не имеют высшего образования, но хотят исправить эту ситуацию.

По словам аналитиков, большую роль в выборе вуза играет мнение родителей. Однако в последнее время все больше родственников позволяют самостоятельно выбирать ребенку специальность и факультет.

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