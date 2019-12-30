Их не устроит рост на 10 или 20%.

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату. Небольшое повышение оплаты труда не способствует росту производительности. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на результаты исследования НАФИ.

Россияне имеют в виду увеличение заработка на 10 или 20%. Однако 54% населения уверены, что ЗП в 2020 году останется на прежнем уровне. Еще 29% полагают, что зарплату им все же повысят. Больше всего на это рассчитывают молодежь (45%) и люди с высшим образованием (33%)

Сокращений на рабочих местах ждут 7% опрошенных, хотя в 2018 их было 10%. Еще годом ранее показатель достигал отметки в 5%.

Ранее Piter.tv писал о том, что Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в "Зените".

Видео: YouTube/Science