Она напоминает маску для сварки или часть шлема сотрудника ОМОН.

Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.

По внешнему виду они напоминают маску для сварки или часть шлема сотрудника ОМОН. Россияне стали использовать их из-за нехватки медицинских масок. Продавци масок убеждают покупателей в их эффективности против вирусов.

"РИА Новости" спросили об эффективности таких средств защиты доктора медицинских наук Андрея Продеуса. Он отметил, что в некоторых ситуациях они могут быть полезными.

Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается, - сказал доктор.

Но если, по его словам, дотронуться до лица руками, то заражение может произойти. Ведь Слизистая оболочка глаз - входные ворота для вирусов. В том числе и для COVID-19.

Продеус отметил, что экран не плотно прилегает к лицу, поэтому может пропускать вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём.

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Видео: Youtube/Средства защиты