Петербургские эпидемиологи развеяли несколько мифов о коронавирусе

Специалисты рассказали о пользе масок, чеснока и антибиотиков.

Специалисты из университета имени И. И. Мечникова, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и Военно-медицинского музея развеяли несколько популярных мифов, связанных с коронавирусом. Своими советами они поделились в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке квалифицированных специалистов и опыту борьбы российских и советских вирусологов с эпидемиями.

В частности, эксперты посоветовали не скупать массово медицинские маски. По их словам, эти средства защиты не помогают во время прогулки на улице или поездки на машине. Прежде всего, маски необходимо носить больным людям, чтобы остановить распространение инфекции.

Кроме того, ученые развеяли мифы, касающиеся чеснока, водки и антибиотиков. Они отметили, что судорожно пить и есть их – не лучшая идея. Однако даже специалисты склонны верить в то, что эти средства могут спасти от коронавируса.

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