Ожидается, что данная мера затронет 50 миллионов граждан России.

Россияне начали получать выплаты на детей от 3-х до 16-ти лет размером в 10 тысяч рублей. В мае эти меры поддержки граждан анонсировал президент России Владимир Путин.

Подать заявление на получение выплаты можно было через портал "Госуслуги", на котором создали специальную опцию для этого. В мае она стала самой популярной у пользователей. К 26 мая поступило более 10 миллионов заявок. В первые дни после объявления выплаты сайт работал с серьёзными перебоями из-за резкого наплыва пользователей.

Ожидается, что данная мера затронет 50 миллионов граждан России.

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