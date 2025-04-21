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В Астрахани лжеюрист похитил у 18 клиентов свыше 8 млн рублей

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Молодая девушка обманула жителей Дагестана, общая им помощь в оформлении соцвыплат для семей.

Российские правоохранительные органы на территории астраханской области расследуют деятельность лжеюриста, похитившей у 18 клиентов более восьми миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что 23-летняя местная жительница выдавала себя за юриста в социальных сетях и мессенджерах. Она представлялась сестрой своего мужа. Таким образом злоумышленница обманывала граждан, предлагая им помощь в оформлении социальных выплат для молодых семей. Девушка требовала от людей предоплату на банковскую карту, оформленную на имя своей золовки, но находившуюся в её распоряжении.

После получения денег она прекращала связь с жертвами. Аферистка обманула 18 жителей Республики Дагестан.

пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время расследование возбуждённых в отношении астраханки уголовных дел продолжается. Полицейские устанавливают другие криминальные эпизоды в работе лжеюриста.

Трое с ножом напали на охранника магазина в Петербурге.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: астраханская область, дагестан, лжеюристы, мвд, мошенничество, регионы, семья, соцвыплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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