Трое с ножом напали на охранника магазина в Петербурге

Они пытались украсть продукты.

В ночь на 19 апреля сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин, подозреваемых в вооруженном ограблении продуктового магазина на Большой Московской улице.

По данным полиции, 18 апреля неизвестный, угрожая охраннику ножом, похитил товары на сумму более 1,6 тыс. рублей и скрылся. 63-летний сотрудник безопасности не пострадал. В ходе оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны у дома на улице Черняховского. Ими оказались 20-летний житель Ломоносова и двое его знакомых 24 и 29 лет.

Как выяснилось, задержанный 20-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и кражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области