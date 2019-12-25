Туристы хотят полноценный отдых, а не сидеть взаперти без пляжей, анимации, ресторанов и прогулок по городу.

Россияне начали массово отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил заселения в гостиницы, которые ввели из-за пандемии. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Так, потенциальные постояльцы обязаны предъявить справку о том, что они не больны COVID-19, полученную не позднее, чем 48 часов назад. Также они должны получить официальное подтверждение того, что не контактировали с заражёнными.

Планировавшие поездки отказываются, по словам Тюриной, из-за проблем с оформлением данных справок. Их либо не успевают оформить в нужные сроки, либо отказываются это делать из-за высокой стоимости — от 1,3 до трёх тысяч за тестирование на одного человека. Для тех, кто едет семьями, это довольно дорого.

Тюрина отметила, что туристы хотят полноценный отдых, а не сидеть взаперти без пляжей, анимации, ресторанов и прогулок по городу.

Ранее в Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей.