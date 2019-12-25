Россияне массово отказываются от брони в отелях Крыма на май и июнь

Такая ситуация складывается из-за решения авиакомпаний об отмене рейсов на удобные даты.

Граждане России принялись массово отменять бронирования отелей в Крыму на май и июнь. Причины такого решения объяснил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, многие авиакомпании прислали своим клиентам уведомления об отмене рейсов на наиболее востребованные даты. В связи с этим, россиянам пришлось перестроить свои планы.

Как подчеркнул эксперт, обычно загруженность отелей Крыма в сезон отпусков составляет около 45%, но в отдельных местах может быть забронировано и 60% мест.

Ранее в РЭО рассказали, что заводы в Крыму будут обрабатывать 860 тыс. тонн отходов в год и дадут 1000 рабочих мест.

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