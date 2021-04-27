  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В РЭО рассказали, что заводы в Крыму будут обрабатывать 860 тыс. тонн отходов в год и дадут 1000 рабочих мест
Сегодня, 21:00
136
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В РЭО рассказали, что заводы в Крыму будут обрабатывать 860 тыс. тонн отходов в год и дадут 1000 рабочих мест

0 0

Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%.

В пятницу, 6 мая, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев заявил, что в Республике Крым планируют построить три мусороперерабатывающих завода. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Буцаева, совокупная мощность заводов составит 860 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 8,3 млрд рублей и будет уточнен после получения заключений государственной экспертизы. Он добавил, что построенные заводы позволят создать более 1000 рабочих мест. Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%.

Ранее мы писали, что в РЭО опровергли сокращение финансирования инфраструктуры по обращению с отходами. Помимо института расширенной ответственности производителей (РОП), который является важным источником финансирования отрасли, есть и другие способы поддерживать отрасль финансово.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мусор, рэо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии