В РЭО рассказали, что заводы в Крыму будут обрабатывать 860 тыс. тонн отходов в год и дадут 1000 рабочих мест

Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%.

В пятницу, 6 мая, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев заявил, что в Республике Крым планируют построить три мусороперерабатывающих завода. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Буцаева, совокупная мощность заводов составит 860 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 8,3 млрд рублей и будет уточнен после получения заключений государственной экспертизы. Он добавил, что построенные заводы позволят создать более 1000 рабочих мест. Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%.

Ранее мы писали, что в РЭО опровергли сокращение финансирования инфраструктуры по обращению с отходами. Помимо института расширенной ответственности производителей (РОП), который является важным источником финансирования отрасли, есть и другие способы поддерживать отрасль финансово.

Фото: Piter.tv

