В Петербурге айтишник превратил съемную квартиру в помойку

В Петербурге айтишник превратил съемную стильную квартиру в помойку. Фото недвижимости после жильца опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Хозяйка приехала в квартиру, чтобы попросить последнего квартиранта съехать. Молодой человек накопил долги по коммунальным услугам. Когда женщина вошла в квартиру, пришла в ужас: каждый сантиметр помещения был покрыт отходами, двери выбиты, мебель ободрана и сломана и везде была грязь.
Женщина рассказала, что квартирант работает в IT-сфере. Мужчина имеет очень сложный характер.
Теперь петербурженке предстоит не только оплачивать долги арендатора, но и делать после него дорогой ремонт.
Ранее на Piter.tv писали, что уже более 200 дольщиков жилого комплекса "Ломоносовъ" получили ключи.
Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург
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