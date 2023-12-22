В Петербурге айтишник превратил съемную квартиру в помойку

Арендатор сломал мебель, ободрал и выбил двери.

В Петербурге айтишник превратил съемную стильную квартиру в помойку. Фото недвижимости после жильца опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Хозяйка приехала в квартиру, чтобы попросить последнего квартиранта съехать. Молодой человек накопил долги по коммунальным услугам. Когда женщина вошла в квартиру, пришла в ужас: каждый сантиметр помещения был покрыт отходами, двери выбиты, мебель ободрана и сломана и везде была грязь.

Женщина рассказала, что квартирант работает в IT-сфере. Мужчина имеет очень сложный характер.

Теперь петербурженке предстоит не только оплачивать долги арендатора, но и делать после него дорогой ремонт.

Ранее на Piter.tv писали, что уже более 200 дольщиков жилого комплекса "Ломоносовъ" получили ключи.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург