Сокращение финансирования инфраструктуры по обращению с отходами опровергли в РЭО

Помимо института расширенной ответственности производителей (РОП), который является важным источником финансирования отрасли, есть и другие способы поддерживать отрасль финансово.

В РЭО рассказали, что помимо института расширенной ответственности производителей (РОП), который является важным источником финансирования отрасли, есть и другие способы поддерживать отрасль финансово. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, компания планирует выпустить облигации на бирже и привлечь еще больше средств в отрасль. Он добавил, что РЭО вложит 7,17 млрд рублей, а общая стоимость этих инвестпроектов составит около 28 млрд рублей.

По словам Буцаева, объект под Магаданом стал одним из первых проектов, который будет профинансирован за счет размещения ценных бумаг РЭО. И этот проект, в рамках которого будет построен современный объект обработки и утилизации ТКО с сортировкой крупногабаритных отходов, реализуется по так называемой концессии. Планируется, что РЭО предоставит концессионеру заем более 4 млрд рублей под льготную ставку.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за загрязнения земли на 147 млн рублей на Глухарской.

Фото: Piter.tv

