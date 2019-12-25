Россияне дают подросткам на карманные расходы в среднем до 1320 рублей в неделю

В основном россияне дают детям деньги безвозмездно.

В России большинство родителей дают школьникам в возрасте от семи до десяти лет на карманные расходы до 500 рублей еженедельно. Соответствующие результаты социологического опроса приведены сервисом Superjob. По его данным специалистов, дети в возрасте от 11 до 14 лет, а также 15–17 лет получают от своих родственников 500–1000 рублей в неделю. Детям младшего школьного возраста 71 процентов родителей дают до 500 рублей, еще 20 процентов — 500–1000 рублей. Таким образом средняя сумма за неделю составляет 620 рублей. В возрастной категории 11–14 лет 38 процентов родителей дают до 500 рублей, а 39 процентов — 500–1000 рублей. Еще 11 процентов предоставляют детям сумму в размере 1000–3000 рублей. оставшиеся четыре процента родителей способны выделить на личные расходы ребенка порядка трех-пяти тысяч рублей. Таким образом в данной категории средняя сумма карманных денег составила 930 рублей.

Подростки в возрасте 15–17 лет в основном получают 500–1000 рублей от 36 процентов родителей. Еще 24 процента готовы делиться с детьми еженедельно суммой в 1000–3000 рублей. До 500 рублей выдают своим отпрыскам 23 процентов родителей. По 1000-300 тысячам. и более пяти тысяч рублей подросткам дают четыре и три процента опрошенных родителей соответственно. Средняя сумма составила 1320 рублей.

Родители в основном дают детям деньги на безвозмездной основе. Однако от трех до шести процентов детей в разных возрастных группах получают средства на карманные расходы, "зарабатывая" их у родителей. С повышением возраста ребенка родители все меньше контролируют личные расходы. В частности, в группе младших школьников это делают 66 процентов родителей, а в группе до 17 лет — 45 процентов родителей.

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Фото: pxhere.com