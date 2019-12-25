Россиянам могут вернуть незаконно изъятые пенсионные накопления

Госдума может принять законопроект грядущей осенью.

Негосударственные страховые пенсионные фонды могут обязать вернуть средства гражданам РФ, если они были изъяты незаконно. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на подготовленные кабмином России поправки.

Государственная Дума может принять данный законопроект в середине осени текущего года, в таком случае на возврат средств россияне могут рассчитывать в 2022 году.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. из пояснительной записки к законопроекту

В настоящее время восстановить накопительную пенсию на пенсионном счете можно только по решению суда, однако в некоторых случаях истцам отказывают в этом.

Ранее генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что страхование жизни может стать более выгодной альтернативой пенсионной системе в России. По его словам, программы страхования имеют гибкий механизм, которые подразумевает не только создание пенсионных накоплений к определенному времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.

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