Минздрав одобрил создание спецмагазинов для продажи алкоголя и табака

Идея не понравилась ФАС и Минэкономразвития.

В России могут появиться специализированные магазины для продажи табака и алкоголя. Законопроект одобрило Министерство здравоохранения. Об этом сообщила газета "Известия".

В ведомстве считают, что ограничение продажи данной категории товаров снизит их потребление. Идея не понравилась ФАС и Минэкономразвития, так как в организациях считают, что данный проект сильно отразится на других торговых точках. А в мелких населенных пунктах вообще может не быть таких спецмагазинов.

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6%, в это же время его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20%.

Минздрав: "Нет никаких доказательств безопасности электронных сигарет".

Видео: Piter.TV