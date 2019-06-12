Минздрав: "Нет никаких доказательств безопасности электронных сигарет"

И электронные, и обычные сигареты могут вызывать никотиновую независимость.

В Минздраве рассказали, что нет никаких достоверных данных о том, что электронные сигареты меньше обычных вредят организму. И те, и другие могут вызывать никотиновую независимость. Об этом сообщал портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на Минздрав России.

По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные. Минздрав

Министры отмечают, что в России электронные сигареты, в большей степени, распространены среди молодежи. Именно это является главной причиной того, что табачные изделия и электронные системы должны регулироваться одинаково.

Ранее Минздрав допустил появление агентства по обеспечению лекарствами.

Видео: YouTube/ UK ECIG STORE