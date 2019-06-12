Минздрав: "Нет никаких доказательств безопасности электронных сигарет"

В Минздраве рассказали, что нет никаких достоверных данных о том, что электронные сигареты меньше обычных вредят организму. И те, и другие могут вызывать никотиновую независимость. Об этом сообщал портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на Минздрав России.
По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные.
Минздрав
Министры отмечают, что в России электронные сигареты, в большей степени, распространены среди молодежи. Именно это является главной причиной того, что табачные изделия и электронные системы должны регулироваться одинаково.
Ранее Минздрав допустил появление агентства по обеспечению лекарствами.
Видео: YouTube/ UK ECIG STORE
Обсуждение ( 4 )
Только дело в том, что за более 10 лет исследований нет доказательств того, что электронные сигареты вообще вредны. Ну не обнаружили вреда.
Те, кто утверждает обратное, как правило заблуждаются, или откровенно лгут, не предоставляя ссылок на соответствующие исследования и отказываясь обсуждать этот вопрос.
Только дело в том, что за более 10 лет исследований нет доказательств того, что электронные сигареты вообще вредны. Ну не обнаружили вреда.
Те, кто утверждает обратное, как правило заблуждаются, или откровенно лгут, не предоставляя ссылок на соответствующие исследования и отказываясь обсуждать этот вопрос.
Как уже запарили эти возы минздравы и прочая добродетель, Лично бросил курить с помощью вэйпа, единственная удачная попытка за 20лет.Уж лучше вэйп чем табачек, а вообще на Лурке статья все подобно описывает
"Могут" (это гипотеза) или вызывают (факт) это не разнозначные понятия. Так вот по факту электронные сигарету снижают зависимость от никотина