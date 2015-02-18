Россиянам рассказали о следующих длинных выходных в ноябре

В ноябре будет отмечаться День народного единства.

Следующие трехдневные выходные ждут граждан России в начале ноября. Соответствующее напоминание сделала журналистам информационного агентства "РИА Новости" юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. Специалист уточнила, что праздничные мероприятия продлятся в стране со второе по четвертое число следующего месяца. Они будут приурочены к празднованию Дня народного единства. Непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Согласно российскому трудовому законодательству, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращенным на один час.

Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября. Дарья Ерзина, юрист

День народного единства ежегодно отмечается на территории страны 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 в документ "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.

