Музей-заповедник "Гатчина" начинает работать в зимнем режиме

Государственный музей-заповедник "Гатчина" с 1 сентября перешел на зимний режим работы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба учреждения.

Гатчинский дворец открыт с 10:00 до 17:30 (кассы и вход до 17:00) Выходной день: понедельник. Приоратский дворец открыт с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00, вход до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Кроме того, дворцы будут закрыты в следующие санитарные дни: 2 сентября, 7 октября, 11 ноября, 2 декабря. Дворцовый парк открыт с 06:00 до 22:00. С 10:00 до 18:00 вход по билетам и абонементам.

Фото: : Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"