День знаний в школах Ленобласти открылось 47 агротехнологических классов

Первый учебный день ознаменовался открытием новых агротехнологических классов в образовательных учреждениях Ленинградской области. Всего в регионе заработали 47 таких специализированных классов, в которых обучение пройдут 886 учащихся. Эту информацию озвучили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

Два класса оснащены по требованиям Министерства сельского хозяйства России для углубленной профессиональной подготовки школьников. Один из них находится в поселке Первомайское Выборгского района, оборудован совместно с птицефабрикой "Роскар". Другой класс открыт в поселке Янино Всеволожского района в сотрудничестве с агрофирмой "Выборжец".

Всего в программе создания агроклассов задействованы 26 учебных заведений Ленинградской области, поддержку которым оказывают 22 сельскохозяйственные предприятия. География проекта охватывает 11 районов: Выборгский, Всеволожский, Приозерский, Гатчинский, Ломоносовский, Киришский, Лужский, Тосненский, Кировский, Волосовский, Волховский и Кингисеппский.

Стоит отметить, что реализация инициативы входит в рамки национальной программы "Технологическая независимость и ускорение технологического развития для обеспечения продовольственной безопасности". В перспективе, к 2030 году, в сельской местности Ленинградской области запланировано открытие 275 агротехнологических классов.

Фото: Комитет по АПК Ленинградской области