Дополнительный заработок довольно найти провизорам, копирайтерам, SMM-специалистам и интернет-фотографам.

Россиянам рассказали о профессиях для быстрого поиска подработки. Рейтинг соответствующих специальностей составили эксперты Института прогрессивного образования, пишет RT.

Легче всего подработку найти специалистам в электронной торговле — это операторы кол-центра, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов. Аналитики отмечают, что специалисты этой сферы всегда востребованы.

Также дополнительный заработок довольно просто найти провизорам, копирайтерам, SMM-специалистам и интернет-фотографам. Это же относится и к специалистам, которые работают в онлайн-образовании — например, онлайн-репититоры, менеджеры по продаже образовательных проектов, райтеры курсовых или дипломов.

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Видео: YT / Chelysheva Academy