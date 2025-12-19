Россиянам рассказали о повышении минимальных баллов ЕГЭ по шести предметам

Изменения коснутся экзаменов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии

Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для подачи документов в большинство российских университетов, в 2026 году повышены по шести предметам. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Изменения вступят в силу в ходе приёмной кампании 2026/2027 учебного года для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования. Новые минимальные пороги: физика — с 39 до 41 балла, информатика — с 44 до 46 баллов, история — с 36 до 40 баллов, иностранные языки — с 30 до 40 баллов, химия и биология — с 39 до 40 баллов. По остальным предметам минимальные баллы остались прежними: русский язык и профильная математика — 40, обществознание — 45, литература и география — 40 баллов.

Эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения. Анна Скрозникова, член комитета Госдумы по просвещению

Она подчеркнула, что установленные баллы являются минимально допустимыми для участия в конкурсе и не гарантируют зачисление. Конкретные вузы вправе устанавливать свои, более высокие пороги.

Фото: Unsplash (lilartsy)