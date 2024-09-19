Россиянам рассказали о переносе выходного в начале ноября

Минтруда оптимизировало выходные дни в ноябре.

Суббота 1 ноября в 2025 году станет рабочим днем перед тремя выходными, запланированными со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты указал, что 4 число является по Трудовому кодексу страны нерабочим праздничным днем. В текущем году он выпадает на вторник, поэтому федеральное правительство предусмотрело оптимизацию в производственном календаре ближайших к празднику дней.

Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня - 2, 3 и 4 ноября. Ярослав Нилов, депутат ГД

Законодатель уточнил, что в ином случае понедельник, 3 ноября, оказался бы единственным рабочим днем между обычными выходными и праздником. По мнению властей, этот сценарий не был бы корректен и функционален, поэтому принималось решение, которое предложило Министерство по труду и социальной защите населения. Трехсторонняя комиссия в составе делегатов из кабинета министров, профсоюзов и объединения работодателей инициативу поддержали.

