Россиянам рассказали о новой схеме обмана с помощью "беспроцентных" кредитов

Цель мошенников - завладеть данными банковских карт.

Глава Visa в РФ Михаил Бернер рассказал о новой схеме, используя которую мошенники выманивают у жителей страны деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита. Об этом он сказал "РИА Новости".

По его словам, почвой для данного метода стало восстановление экономической активности после пандемии COVID-19.

<...> Мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот. Михаил Бернер, глава Visa в РФ

По его словам, злоумышленники просят свою жертву предоставить все данные банковской карты для перечисления средств и оплаты комиссии за посреднические услуги. Но эта информация используется ими для воровства средств.

Кроме того выросло количество фейковых сайтов, которые предлагают приобрести "дефицитные" медицинские товары – маски и антисептики – с большими скидками. Цель этого та же – завладеть банковскими данными россиян.

Бернер подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с такими мошенниками является повышение финансовой грамотности жителей страны.

Ранее СМИ сообщали, что число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз.

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