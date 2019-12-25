Россиянам рассказали о новой схеме обмана с помощью "беспроцентных" кредитов

Глава Visa в РФ Михаил Бернер рассказал о новой схеме, используя которую мошенники выманивают у жителей страны деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита. Об этом он сказал "РИА Новости".
По его словам, почвой для данного метода стало восстановление экономической активности после пандемии COVID-19.
<...> Мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот.
Михаил Бернер, глава Visa в РФ
По его словам, злоумышленники просят свою жертву предоставить все данные банковской карты для перечисления средств и оплаты комиссии за посреднические услуги. Но эта информация используется ими для воровства средств.
Кроме того выросло количество фейковых сайтов, которые предлагают приобрести "дефицитные" медицинские товары – маски и антисептики – с большими скидками. Цель этого та же – завладеть банковскими данными россиян.
Бернер подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с такими мошенниками является повышение финансовой грамотности жителей страны.
Ранее СМИ сообщали, что число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз.
Фото: pixabay.com
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