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Россиянам рассказали, когда закончится лето
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Россиянам рассказали, когда закончится лето

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Синоптик уведомил о погоде на сентябрь.

Лето продлится почти до конца сентября в России. Такое прогноз дал ведущий специалист из центра погоды Евгений Тишковец в беседе с журналистами телеканала "360.ru".  Синоптик пояснил, что магнитосферу нашей планеты продолжит штормить. С 12 сентября началась магнитная буря, которая продолжается до текущего момента.  В ночь на 13 августа состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури классов G2–G1.

В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52 градуса северной широты, в Воронежскую область. В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1.

Евгений Тишковец, синоптик

По обновленным прогнозам экспертов, быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли можно не ждать. В воскресенье, 15 сентября, геомагнитное  будет ожидается слабо возмущенным. Однако только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в свое спокойное состояние.

Петербуржцам рассказали о погоде во второй половине сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: евгений тишковец, погода, прогноз погоды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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