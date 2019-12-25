Россиянам рассказали, когда закончится лето

Синоптик уведомил о погоде на сентябрь.

Лето продлится почти до конца сентября в России. Такое прогноз дал ведущий специалист из центра погоды Евгений Тишковец в беседе с журналистами телеканала "360.ru". Синоптик пояснил, что магнитосферу нашей планеты продолжит штормить. С 12 сентября началась магнитная буря, которая продолжается до текущего момента. В ночь на 13 августа состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури классов G2–G1.

В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52 градуса северной широты, в Воронежскую область. В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1. Евгений Тишковец, синоптик

По обновленным прогнозам экспертов, быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли можно не ждать. В воскресенье, 15 сентября, геомагнитное будет ожидается слабо возмущенным. Однако только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в свое спокойное состояние.

Петербуржцам рассказали о погоде во второй половине сентября.

Фото: Piter.tv