Россиянам рассказали, как сэкономит на мобильной связи

Он в том числе предложил чаще использовать мессенджеры.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в разговоре с агентством "Прайм" рассказал, как можно сэкономит на мобильной связи.

Он подчеркнул, что регулярно необходимо пересматривать свои тарифы и анализировать затраты.

Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что можно также обновить оператора, сейчас это можно сделать с сохранением номера. По его словам, россияне могут чаще использовать мессенджеры, чем MMS и SMS.

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