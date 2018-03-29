Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта продуктов

Продуктов может не хватать из-за больших объемов вывоза из страны.

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на исследование. Специалисты рассчитали, что к 2024 году в стране могут закочиться продукты питания. Это произойдет в том случае, если объем экспорта достигнет 45 млрд долларов. Ранее о подобных значениях заявили в правительстве.

Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту прокомментировали положение спикеры

В госпрограмме говорится о том, что внутреннее потребление при этом может сократиться на 10%. В Минсельхозе заявили, что сейчас Россия полностью обеспечивает себя всеми продуктами питания

Введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается заметили в ведомстве

Напомним, что в 2019 году объем экспорта продуктов в России составит 24,7 млрд долларов.На данный момент импортозамещение и наращивание объемов экспорта стали основными направлениями для сельского хозяйства и целями аграрной политики. Чиновники считают, что за восемь лет прирост валового выпуска достигнет 15,1% (за период с 2017 по 2025 года). В предыдущей редакции документа он составлял 16,3%.

Ранее Piter.tv писал о том, что медик назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0