Медик назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

На первом месте – яйца. Их нужно хранить в холодильнике и нельзя мыть.

Испанский диетолог Мария Мерино перечислила продукты, с которыми следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать пищевого отравления. Об этом сообщило издание La Vanguardia.

На первом месте – яйца. Их нужно хранить в холодильнике и нельзя мыть, также нельзя оставлять на столе майонез и различные соусы с яйцами. Часто люди получают отравления из-за морепродуктов и рыбы. Диетолог отметила, что перед приготовлением рыба должна быть заморожена в течение 72 часов.

Также курицу обязательно нужно готовить до полной готовности, так как в сырой курице могут быть сальмонеллы и стафилококки. Медик также напомнила о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи, лучше всего для этого использовать воду и лимонный сок.

Ранее диетолог рассказала о вреде куриного бульона.

Видео: YouTube/ CareerOneStop