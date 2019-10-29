Медик назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Испанский диетолог Мария Мерино перечислила продукты, с которыми следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать пищевого отравления. Об этом сообщило издание La Vanguardia.
На первом месте – яйца. Их нужно хранить в холодильнике и нельзя мыть, также нельзя оставлять на столе майонез и различные соусы с яйцами. Часто люди получают отравления из-за морепродуктов и рыбы. Диетолог отметила, что перед приготовлением рыба должна быть заморожена в течение 72 часов.
Также курицу обязательно нужно готовить до полной готовности, так как в сырой курице могут быть сальмонеллы и стафилококки. Медик также напомнила о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи, лучше всего для этого использовать воду и лимонный сок.
Ранее диетолог рассказала о вреде куриного бульона.
Видео: YouTube/ CareerOneStop
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