Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Врач объяснила, чем может отвар помочь организму и кому он навредит.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в чем заключаются польза и вред куриного бульона. Об этом сообщило издание "Вечерняя Москва".

Из курицы в бульон поступает много полезных веществ, которые обеспечивают транспорт жирных кислот. Благодаря L-карнитину органы начинают лучше функционировать и производить энергию, а также и усваивать питательные вещества. Добавление в отвар специй позволит усилить отхаркивающее действие, которое повышает прилив крови к слизистым. Специи выполняют разогревающую функцию и улучшают состояние иммунитета.

Однако употреблять самый первый отвар после варки курицы не стоит. Он не является полезным из-за изменившихся условий хранения птицы на предприятиях. Лучше выпить второй полученный отвар.

Крепкий бульон также нельзя пить при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре

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