Россиянам предрекли подъем заболеваемости COVID-19 осенью

Причиной этого станет возвращение россиян из отпусков.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил граждан России о новой вспышке заболеваемости COVID-19 грядущей осенью. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам специалиста, рост числа заразившихся, возможно, будет заметен к концу сентября.

Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался. Евгений Тимаков, врач-вирусолог

Он подчеркнул, что многие из отдыхающих за границей России не привились от коронавируса или потеряли иммунитет после первых заболеваний. По мнению Тимакова, темпы вакцинации от COVID-19 в стране незначительны, вследствие чего все еще сложно держать под контролем эпидемиологическую обстановку.

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Фото: Piter.tv