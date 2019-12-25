В Сан-Марино рассказали о высокой эффективности "Спутника V"

Российский препарат показал практически 100-процентную эффективность.

Представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что российский препарат от COVID-19 "Спутник V" показал свою высокую эффективность. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кавалли, уровень антител к коронавирусу после введения прививки измеряются в два этапа – через 21 день после введения первого компонента, а затем – через 21 день после введения второй дозы.

По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела. Франко Кавалли, представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино

Специалист отмети, что теперь институт займется проведением качественного анализа полученных пациентами антител.

Напомним, Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина "Спутник V". Документы будут действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны. Сан-Марино одобрила применение российского препарата "Спутник V" зимой текущего года. В мае Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вакцина позволила республике победить коронавирус.

Ранее в Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V".

Фото: Telegram / sputnik_vaccine