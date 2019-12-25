Эксперт прокомментировал признание сертификатов о вакцинации в Сан-Марино

Для вакцинации в этой стране используют "Спутник V".

Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино. Граждане этой страны и гости вакцинировались "Спутником V". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это хороший знак.

На данный момент российская вакцина до сих пор не получила одобрения ВОЗ и Европейского агентствоа лекарственных средств. Власти ведут переговоры о том, чтобы взаимно признавать сертификаты о вакцинации между Евросоюзом и Россией, однако конкретных результатом пока нет. Если сертификаты признают в Сан-Марино, которое не входит в состав ЕС, то это произойдет, скорее всего, и в других странах. Более того, Венгрия не только использует "Спутник", но и планирует производить. В стране вряд ли станут молчать, если венгерские сертификаты будут не признаны, считают эксперты.

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