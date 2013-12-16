Anvisa не вводило новых требований к импорту российской вакцины.

В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V". На сайте государственного регулятора сообщается, что агентство санитарного надзора Anvisa не устанавливало новых правил для ввоза в страну российского препарата для профилактики коронавируса. Ранее именно эту причину главы северо-восточных штатов назвали поводом для заморозки контрактов на поставку доз.

Агентство заявляет, что не добавляло никаких условий, кроме тех, что были установлены в решении, разрешившем импорт вакцины "Спутник V". сайт Anvisa

Эксперты напомнили, что импорт "Спутника V" разрешен в исключительных случаях. Для этого требуется выполнить 22 условия, заполняющие проблемы сведений о качестве вакцины, ее безопасности и эффективности. Губернаторы Бразилии более полугода добивались поставок препарата. Им пришлось заморозить соглашение о покупке, так как Национальное агентство якобы ввело новые ограничения.

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