Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе

Жаиру Болсонару могут удалить грыжу.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. В настоящее время глава государства помещен в больницу, относящуюся к объектам Вооруженных сил. Источники прессы уточнили, что в ночь на 14 июля политик почувствовал резкие боли в животе.

В настоящее время угрозы для жизни президента нет. Он находится на медицинском обследовании. В последнее время политик страдал от приступов икоты. Медики не исключают того, что пациенту придется пройти через операцию по удалению грыжи.

В СМИ объяснили, что инцидент с ухудшением здоровья Жаира Болсонару произошел после того, как против политика было возбуждено уголовное дело из-за закупок индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Эксперты полагают, что сделка могла быть совершена по сильно завышенной стоимости.

Болсонару пообещал не разрабатывать месторождения в резервациях против воли индейцев.

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