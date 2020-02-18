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Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе
Сегодня, 15:30
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Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе

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Жаиру Болсонару могут удалить грыжу.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. В настоящее время глава государства помещен в больницу, относящуюся к объектам Вооруженных сил. Источники прессы уточнили, что в ночь на 14 июля политик почувствовал резкие боли в животе.

В настоящее время угрозы для жизни президента нет. Он находится на медицинском обследовании. В последнее время политик страдал от приступов икоты. Медики не исключают того, что пациенту придется пройти через операцию по удалению грыжи.

В СМИ объяснили, что инцидент с ухудшением здоровья Жаира Болсонару произошел после того, как против политика было возбуждено уголовное дело из-за закупок индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Эксперты полагают, что сделка могла быть совершена по сильно завышенной стоимости. 

Болсонару пообещал не разрабатывать месторождения в резервациях против воли индейцев.

Фото: Pixabay.com

Теги: бразилия, госпитализация, жаир болсонару
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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