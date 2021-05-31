Болсонару пообещал не разрабатывать месторождения в резервациях против воли индейцев

Президент Бразилии встретился с лидерами племени яномами.

Жаир Болсонару пообещал не разрабатывать месторождения полезных ископаемых в резервациях против воли индейцев. Такое заявление президент Бразилии сделал перед руководством племени яномами. Встречу политика с лидерами индейской общины размещено в Twitter-аккаунте 30 мая.

Мы уважаем вас, и да свершится ваша воля. Если вы не хотите добычи ископаемых, ее не будет...Право заявить о таком решении будет принадлежать представителям этноса. И мы будем уважать это их желание. Жаир Болсонару, президент Бразилии

Глава государства напомнил, что в регионе экваториальных дождевых лесов Амазонии, а также за его пределами, проживают аборигены, в сферу интересов которых входит развитие сельского хозяйства, а также разработка месторождений в резервациях. Правительство не будет вносить изменения в местное законодательство, ради разрешения свободного хозяйственного использования данных земель теми, кто не имеет отношения к местным коренным народам.

Напомним, что резервация яномами находится на государственной границе с Венесуэлой. Она занимает площадь более 9,6 млн гектаров. На территории живут восемь различных народностей индейцев. Из них шесть - изолированы от внешнего мира.

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Видео: YouTube / Jair Bolsonaro