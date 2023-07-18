Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе

С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан страны на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Известно, что подобные механизмы были введены властями еще в 2020 году в виде временной меры поддержки россиян на период пандемии коронавирусной инфекции. Право действовало для граждан до конца 2022 года, но позже его было решено продлить и на текущий год. Теперь с 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ