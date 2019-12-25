Россиянам предлагали деньги за информацию о тех людях, кто вмешивался в американские выборы.

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента. СМС с такими предложениями получили несколько граждан РФ, пишет Znak.com. Сообщения публикуют жители разных городов.

Россиянам предлагали деньги за информацию о тех людях, кто вмешивался в американские выборы.

Ссылка в сообщении ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию".

Ранее мы писали, что США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещание американских властей. Она посчитала, что если госдеп начнет платить каждому до $10 млн долларов за подобную информацию, то сайт Государственного департамента "ляжет от доносов на соседей".