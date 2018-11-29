Россияне смогут сдать тест на ВИЧ прямо на работе

Результаты анализа будут скрыты от коллег и начальства.

Министерство труда приступило к разработке документа, который позволит россиянам пройти тест на ВИЧ прямо на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Методические рекомендации должны быть разработаны до конца текущего года. Инициатором данных тестов выступила Международная организация труда (МОТ). Тест гарантирует безопасность репутации всех сотрудников. Результаты не смогут узнать ни коллеги, ни даже работодатель.

Такое предложение поступило из-за того, что многие люди просто не находят времени, чтобы провериться в поликлинике. А затем у некоторых слишком поздно обнаруживается ВИЧ.

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Фото:"Твой Континент"/ ВК​​​​​​​