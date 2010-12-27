Жителя Лондона лечили от рака и вместе с ним вылечили ВИЧ

Он стал вторым человеком в мире, который смог избавиться от ВИЧ.

Житель Лондона, который болел ВИЧ 15 лет, стал абсолютно здоровым. В его крови не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом. Так он стал вторым в истории человеком, который смог излечиться от данного заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

В 2016 году у мужчины диагностировали рак и для его излечения пришлось пересадить стволовые клетки. Как сообщили врачи, избавление от ВИЧ стало побочным эффектом.

Первый подобный случай произошел в 2007 году. Гражданину Германии Тимоти Рэю Брауну также пересаживали стволовые клетки в рамках противораковой терапии. А вместе с раком ушел и ВИЧ.

Как рассказала Аннамари Венсинг из университета Утрехта масштабное применение трансплантации для лечения ВИЧ слишком дорого и опасно для пациентов из-за побочных эффектов.

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Фото:"Твой Континент"/ ВК​​​​​​​