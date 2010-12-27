Средства будут распределяться на конкурсной основе.

Власти города выделят 3 миллиона на борьбу с ВИЧ и гепатитами В и С. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, деньги будет распределять Комитет по социальной политике на конкурсной основе.

Кроме того, в 2019 году запланировано предоставление субсидий на подготовку консультантов из числа ВИЧ-инфицированных, а также соответствующие мероприятия по профилактике и консультации для женщин с положительным статусом на ВИЧ, которые находятся в местах лишения свободы.

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