В сентябре в центральной России ожидается по-июльски теплая погода

С 9 по 13 сентября в стране будет тепло и солнечно.

Синоптики рассказали о погоде в центральных регионах России на этой неделе. По словам специалистов, преимущественно будет тепло и сухо. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Характер погоды будет определяться антициклоном. Из-за него температура воздуха в сентябре будет выше нормы на 1,5 градуса.

Так, с 9 по 13 сентября осадков не ожидается, однако по утрам возможна туманность. В выходные 14 и 15 сентября возможны кратковременные дожди. В течение всей недели ночные температуры будут держаться на уровне плюс 10-15 градусов, дневные — 21-26 градусов.

2 сентября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о зиме в России. По его словам, она будет теплой и слякотной, как в Европе. Наиболее влажными месяцами будут январь и февраль.

Ранее мы писали, что петербуржцев ждет жаркое начало недели.

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