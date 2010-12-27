Петербуржцев ждет жаркое начало недели

Во вторник воздух в городе на Неве прогреется до 27 градусов.

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с жары. В понедельник, 9 сентября, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 24 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Еще теплее будет во вторник, 10 сентября. Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 27 градусов. Ветер в это день будет дуть с юго-востока со скоростью 5 м/с. Дождя не будет.

Однако уже в среду погода изменит свой характер. 11 сентября, по прогнозам, будет дождливым днем. Воздух прогреется до плюс 23 градусов. С последующими днями температура будет только понижаться. Так, в субботу, 14 сентября, обещают плюс 16 градусов.

Ранее мы писали, что из-за летней жары во Франции умерло 1,5 тысячи человек.

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