Из-за летней жары во Франции умерло 1,5 тысячи человек

Половина умерших - это люди старше 75 лет.

Из-за аномальной жары этим летом во Франции умерло 1,5 тысячи человек. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен.

В июне температурный столбик термометра поднялся до 48 градусов по Цельсию, что является температурным рекордом для региона. Из-за этого смертность во Франции увеличилась на 1,5 тыс. человек. Половина умерших - это люди старше 75 лет.

Бюзен сообщила, что жаркая погода стояла 18 дней и коснулась практически 20 млн человек. Министра отметила, что показатель смертности оказался в 10 раз ниже, в 2003 года, когда во Франции из-за жары умерло 15 тыс. человек. Глава ведомства призвала разрабатывать новые способы по борьбы возможными последствиями жары.

Видео: YouTube/euronews (en français), FRANCE 24