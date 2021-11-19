Волосистая цианея показалась в акватории заповедника.

Россиянам показали замеченную на Дальнем Востоке самую большую в мире медузу. Ролик опубликован на YouTube-канале ФГБУ "Земля Леопарда". Съемку реализовал известный российский подводный оператор Дмитрий Рудась. Стоит уточнить, что в кадра попала волосистая цианея (Cyanea capillata). Это морское существо может достигать двух метров в диаметре купола,а также обладать щупальцами до 30 метров в длину, согласно информации от специалистов National Geographic.

Напомним, что медуза появилась в акватории морского заповедника на Дальнем Востоке. Ее удалось снять недалеко от береговой полосы. Дайверы заметили молодую особь с диаметром купола в 70 сантиметров. Обычно наиболее крупные особи плавают в водах арктических и антарктических широт.

В СМИ указывается на то, что в конце осени медузы чувствуют себя наиболее комфортно. Скачки температур на разных глубинах сглаживаются, а погодные условия делаются более благоприятными для медуз. Цианея волосистая неопасна для человека. Однако эксперты рекомендуют избегать с ней контакта. Напомним, что прикосновения ее щупалец могут вызвать на человеческой коже жжение и красноту.

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Фото и видео: YouTube / Земля Леопарда

