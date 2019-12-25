Малышева назвала помогающий снизить давление напиток

Доктор оценила пользу травяного чая для гипертоников.

Российская телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале объяснила, какой напиток пациентам поможет снизить артериальное давление. С мнением коллеги согласился ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. Такими свойствами обладает каркаде - травяной чай. Запись программы опубликован на YouTube-платформе.

Ученые решили проверить, на самом ли деле влияет напиток каркаде на артериальное давление. Они дали добровольцам пить каждый день 450 миллилитров чая каркаде, и выяснилось, что на семь миллиметров ртутного столба давление снизилось. Герман Гандельман, врач

Доктор Малышева уточнила, что то пациенты, страдающие от регулярного повышения кровяного давления (гипертоники) не могут только принимать каркаде в качестве терапии. Им предписывается заниматься физическими нагрузками, а также сидеть на специальной диете и отказаться от употребления в пищу соли.

Малышева рассказала о спасении MaкSим.

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