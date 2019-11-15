Малышева рассказала о спасении MaкSим

Врач объяснила, какие аппараты для лечения пациентки использовали медики.

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о спасении певицы MaкSим. Специалист дала интервью журналистке Наталье Стрелец. Запись размещена на YouTube-канале. Гостья шоу рассказала, почему врачи из частной клиники не смогли помочь известной артистке. Девушку спасли доктора из больницы под номером 52. Пациентке пришлось одновременно находиться на аппарате ИВл и ЭКМО из-за 100% поражения легких.

Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели ее и спасли, — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией. Елена Малышева, врач

По мнению эксперта, в частной клинике тоже работали ответственные люди, так как они приняли решение о необходимости перевода девушки в другое медицинское учреждение.

Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт.

Фото и видео: YouTube / Надежда Стрелец